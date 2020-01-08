نيابة الاستئناف تطالب بأقصى عقوبة لإماراتية بتهمة التسبب في وفاة أبنائها السبعة

طالبت نيابة الاستئناف في الفجيرة بدولة الإمارات العربية بإنزال أقصى عقوبة على أم إماراتية بتهمة الإهمال الذي أدى إلى وفاة أبنائها السبعة، وفق صحيفة الإمارات اليوم.

وكان حريق اندلع في كانون الثاني/يناير 2018 بمنزل في منطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة، نتج عنه وفاة سبعة أطفال، أربع بنات بينهن طفلتان توأمان، وثلاثة أولاد، تراوحت أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاما، نتيجة الاختناق بالدخان الناتج عن الحريق.

وأثارت القضية في البداية تعاطفا كبيرا مع الأم المكلومة قبل أن يتحول الأمر إلى اتهامها بالتسبب في وفاة سبعة من أبنائها بالخطأ، والإهمال.

غير أن المحكمة الابتدائية برأتها، لتتدخل النيابة وتستأنف الحكم.

واستمعت محكمة استئناف الفجيرة، في جلستها أمس الثلاثاء، إلى مرافعة النيابة في قضية الأم المتهمة، حيث قالت النيابة في مرافعتها إن ”الضحايا السبعة الذين تركتهم الأم يصارعون الموت حرقا وخنقا، نحن اليوم نخاطبكم باسم والدهم الذي توفي قبلهم، فلقد وقع الحادث المفجع نتيجة تهاون الأم بأرواح أولادها، ونتيجة إخلالها بما تفرضه عليها واجبات الأمومة“.

وتابعت ”إننا نرى أن الأم من فئة الذين طاشت أحلامهم، ولا يرون في النور إلا ظلاما، حينما تركت أبناءها في الساعة الـ10 مساء، لا هي رعتهم، ولا تركت أمر رعايتهم لغيرها، ما تسبب في وفاتهم بسبب الإهمال الذي أدى إلى قتلهم، وارتكبت المتهمة الجريمة محل القيد والوصف“.

وأكدت ”حينما فوضنا لكم هذه الجريمة لم نكن لنقول ظلما أو نظلم أحدا، فليست هذه رسالتنا، بل ما سردناه له دليل وعليه برهان، مستدلا بالحجج والإثباتات من خلال معاينة محل مسرح الواقعة، مدعوما بأقوال الخادمة والمتهمة بمحضر الاستدلالات والتحقيقات“.

وطالبت نيابة الاستئناف بإنزال أقصى عقوبة على المتهمة، وقبول الاستئناف شكلا، فيما قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لحين سماع مرافعة محامي الدفاع عن الشق المدني.