فتاة تحاول الانتحار في السعودية وتطالب بدخول السجن (فيديو)

View this post on Instagram

"دخلوني السجن انتو مو بشر".. فتاة "معنّفة" تحاول الانتحار في #السعودية انتشر مقطع فيديو لفتاة قيل إنها "معنّفة" تقف على حافة مبنى كبير محاولة الانتحار، في منطقة #القصيم بالسعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، يظهر في المقطع فتاة تشتعل غضبا وتهدد بقتل نفسها من فوق مبنى في #القصيم وهي تصرخ “دخلوني السجن، مابيكم أنتم مو بشر”، ومن الواضح أنها تعرّضت لضغط نفسي كبير الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار الانتحار، حيث قال متداولو المقطع إن الفتاة "معنفة" فيما لم يذكر أي تفاصيل حول آخر تطورات ما جرى أو ما حدث للفتاة بعدها. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #انتحار #حوادث #سعوديات #الرياض #جدة #فيدوهات #ترند #عنف #saudi #riyadh #vidoe #trend #news #jeddah