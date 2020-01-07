ضبط أخطر عصابة سرقة سيارات في الكويت

تمكَن رجال إدارة البحث والتحري في الكويت من ضبط أخطر تنظيم عصابي لسرقة السيارات في البلاد بعد تنفيذهم لأكثر من 60 جريمة سرقة منظمة لسيارات في مختلف مناطق البلاد على مدى أشهر.

ويتألف التنظيم العصابي من 6 وافدين سوريين و5 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، ويعملون لحسابهم الخاص من خلال سرقة السيارات المهملة والتي يتم تركها بوضعية التشغيل من قبل أصحابها ثم تفكيكها وإعادة بيعها.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر أمني أنه ”تم الوصول إلى العصابة بعد ضبط أحد أفرادها أثناء قيادته لسيارة تبين أنها مسروقة، حيث تم ضبطه والتحقيق معه ليعترف بسرقته للسيارة ويقر بأسماء شركائه في سرقة سيارات أخرى“.

وأضاف المصدر أنه تم ضبط باقي أفراد العصابة ومداهمة المكان المخصص لتفكيك السيارات المسروقة في سكراب النعيم، حيث عثر بداخله على عشرات السيارات المسروقة.

وتمت إحالة أفراد العصابة إلى التحقيق لتوثيق اعترافاتهم، ثم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.