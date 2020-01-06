السعودية.. وافد تركي حاول سرقة آثار قديمة بمكة المكرمة يحال إلى القضاء

قررت النيابة العامة بمكة المكرمة اليوم الاثنين إحالة وافد تركي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين، المحكمة الجنائية في الدولة المقدسة.

وألقت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة، القبض على الوافد التركي في نوفمبر العام الماضي، بينما كان يحاول سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائن في حي أم الجود، التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وتمكن المتهم من التسلل إلى المعرض قبيل الفجر، عبر دورات المياه، وقام بتكسير بعض الأسوار الزجاجية لإتلافها للوصول إلى الآثار وسرقتها ثم الهرب.

وفي حال إدانة الوافد التركي فإنه سيواجه 3 سنوات سجنا وغرامة 300 ألف ريال سعودي، بحسب أحد المحامين في المملكة.