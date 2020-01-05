مصر.. الحبس لمسؤول ضُبط متلبسا بقضية رشوة

قررت النيابة العامة في مصر مساء الأحد، حبس عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، واثنين آخرين، 4 أيام احتياطيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“فضيحة الرشوة“.

وجاء قرار النيابة العامة بعد التحقيقات التي أجريت خلال الساعات الماضية، عقب القبض على حسين متلبسا بالرشوة وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم ”تلقى الرشوة والتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح وتلقي عطايا مادية مقابل استغلال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، ما أضر بالمال العام“.

وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل القبض على المتهم متلبسا، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة برئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

وكلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في واقعة المتهم متلبسا بجريمة رشوة، وذلك عقب التجديد له في منصبه خلال شهر ديسمبر الماضي.