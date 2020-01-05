سيدة مصرية تقتل طفلة زوجها بسبب 50 دولارا

أقدمت سيدة مصرية على قتل ابنة زوجها بطريقة بشعة، عبر وضعها داخل خزان صرف صحي حتى لفظت أنفاسها، في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مركز صدفا، بلاغا من والد الطفلة وهو عامل يبلغ من العمر 31 سنة، يفيد بعثوره على جثة ابنته البالغة من العمر سنتين، في خزان صرف صحي بجوار مسكنه.

وبتشكيل فريق بحث وتحر لكشف غموض الواقعة، تبين أن زوجة الأب هي وراء ارتكاب الواقعة، بدافع الانتقام منها لقيام والد الطفلة بدفع 800 جنيه شهريا ما يعادل (50 دولارا) لطليقته والدة الطفلة، نظير حضانتها، فعقدت العزم على التخلص من الطفلة عن طريق وضعها داخل خزان الصرف الصحي بحوش الماشية داخل المنزل.

وألقي القبض على المتهمة التي اعترفت بتفاصيل الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.