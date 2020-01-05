تفاصيل قضية الفنان المصري شادي الأمير وزوجته

عاقبت محكمة مصرية ”سها السيد عيد“ زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، بالحبس 6 أشهر بتهمة الإهمال في رعاية طفليهما ”شادي“ 3 سنوات، و“يازن“ 3 شهور.

وحظيت الواقعة على جدل واسع بين المصريين على مواقع التواصل، وجرى تداول صور للطفلين وهما على السلم لعدة أيام في الطقس البارد بسبب خلافات بين المطرب وزوجته، حتى قامت جارتهما بتسليمهما للنيابة.

ووجهت النيابة اتهامات لزوجة المطرب بترك الطفلين على السلم عدة أيام في البرد والإهمال في رعايتهما، حتى أصيبا بحالة إعياء شديد.

فيما تنظر محكمة الأسرة في محافظة الغربية، يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري أولى جلسات قضية إثبات نسب الطفل ”يازن“ 3 شهور لوالده المطرب الشعبي ”شادى الأمير“، بعد رفضه إثبات الطفل بسجلات المواليد منذ ولادته.

وكانت سها السيد عيد زوجة المطرب شادي الأمير، قد رفعت دعوى طلاق ضد زوجها تتهمه فيها بتبديد قائمة منقولات الزوجية.

وقصت محكمة جنح ثاني طنطا بمحافظة الغربية، بمعاقبة شادي بالسجن لمدة عامين وكفالة ألف جنيه فى القضية المرفوعة ضده من زوجته سها السيد.