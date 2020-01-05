اكتشاف جثث أسرة مصرية كاملة توفيت في ظروف غامضة

استيقظ أهالي محافظة البحيرة في مصر، على واقعة مأساوية، إذ عثر على 7 جثث من أسرة واحدة داخل أحد المنازل في ظروف غامضة.

وفي التفاصيل، تلقى مركز كفر الدوار بالمحافظة بلاغا بالعثور على جثث أسرة كاملة في عزبة علي التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار.

وبانتقال المباحث إلى المكان تبين العثور على جثة ح.س.أ 39 سنة، وزوجته ر.م.ش، وأنجاله، ع، م،ع،م، ووالد المجني عليه الأول، فيما تكثف المباحث الجنائية من جهودها لكشف غموض الحادث. وجرى تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

يذكر أن مصر شهدت واقعة غريبة مماثلة قبل أيام حين عثر على هيكلين عظميين لرجل وسيدة على طريق محور المحمودية في منطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن 3 لصوص استغلوا اختفاء قاطني إحدى الشقق منذ 7 سنوات فاتفقوا على اصطناع عقود ملكية مزورة لتلك الشقة للاستيلاء عليها، وعندما توجهوا للشقة عثروا على هيكلين عظميين للرجل وزوجته مالكي الشقة، فقاموا بإلقاء الرفات في القمامة، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.