مصر.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار على جنازة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين في إطلاق نار على جنازة ”سيدة“ أثناء دخولها المسجد لأداء الصلاة بسبب خصومة ثأرية بين عائلتين في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

وفي التفاصيل تلقى مدير أمن أسيوط، بلاغا يفيد بتجدد خصومة ثأرية بين العائلتين وقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد، ووقوع قتيلين و4 مصابين بقرية الكبرى التابعة لمركز القوصية بأسيوط.

وكشفت التحقيقات أن 3 أفراد كانوا مستقلين سيارة خاصة وقاموا باعتراض مسيرة جنازة لعائلة أخرى على بُعد أمتار من مسجد القرية التي كانت ستقام فيه صلاة الجنازة، وأطلقوا على الجنازة وابلا من الرصاص ما أثار الذعر والفوضى بين الأهالي.

وأوضحت التحقيقات أن عملية إطلاق النار أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 4، فيما لاذ المتهمون بالفرار.

وتُعد ظاهرة الثأر من العادات الاجتماعية السلبية بالمجتمع المصري وتتركز في الصعيد.