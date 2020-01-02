طبيب باكستاني مزيف في قبضة الشرطة بالسعودية.. تعرف على القصة

ألقت الشرطة السعودية القبض على طبيب باكستاني مزيف، يعالج مرضاه في عيادة طبية غير مرخصة يديرها بجانب مهنته الرئيسية، وهي فني صيانة مكيفات.

وقالت تقارير محلية إن الوافد الباكستاني اتخذ من منزل شعبي في حي الخنساء بمدينة مكة المكرمة عيادة له، لمعالجة مرضاه وهم من الوافدين الأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

ويلجأ المرضى للعيادة غير المرخصة طمعا بأجور العلاج الزهيدة، ولعدم قدرتهم على زيارة المراكز والمستشفيات الصحية المرخصة، التي يتوجب عليهم فيها تقديم أوراق ثبوتية عن هوياتهم وصلاحية إقاماتهم في المملكة.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية: إن الطبيب المزيف الذي تساعده شقيقته في مهنة الطب سقط بقبضة الشرطة، بعد نصب كمين له أعده فريق ”لجنة مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب“ التابع لأمانة منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة قوة من الضبط الإداري بشرطة مدينة مكة المكرمة.

وعثرت السلطات المختصة في العيادة على أكثر من 200 منتج من الأدوية مجهولة المصدر، إضافة إلى محاليل وأدوات طبية مستخدمة وجديدة.

وتنتشر بعض العيادات الطبية غير المرخصة، والتي يعمل فيها أشخاص غير متخصصين بمهنة الطب، في بعض الأحياء الشعبية التي يقطنها الوافدون الأجانب في السعودية، فيما تواصل السلطات السعودية المختصة ملاحقة تلك المراكز.

ويعيش في السعودية قرابة 13 مليون وافد أجنبي، غالبيتهم من دول آسيوية وأفريقية فقيرة، ويلجأ بعضهم للعلاج في تلك المراكز طمعا في الأجور الزهيدة، ولعدم امتلاك بعضهم أوراق إقامة سارية المفعول، إضافة إلى عدم إتقان البعض منهم للغة العربية لزيارة المستشفيات، والمراكز الصحية الرسمية.