تفاجأ بوالدها.. شاب مصري يخلو بخطيبته فيلقى مصرعه بطريقة صادمة

تحولت جلسة رومانسية بين شاب وخطيبته في مصر لنهاية مأساوية، حين حضر والد الفتاة فجأة ووجد خطيبها داخل المنزل دون إخطار سابق، وحين حاول الشاب الهروب سقط قتيلا من الطابق السادس في محافظة الجيزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع طالب 22 عاما؛ نتيجة سقوطه من الطابق السادس.

وكشفت التحقيقات أن الشاب كان جالسا بصحبة خطيبته (19 عاما)، وأثناء ذلك فوجئ بحضور والدها وصديقيه للشقة، وحين رآه استشاط غضبا كونه لم يخبره بقدومه ولم يعرف ماذا جرى بينهما.

وبعدها قام الأب بالاعتداء على الشاب بالضرب، ثم احتجزه داخل غرفة حتى قدوم أهله، وعند محاولة الضحية الهرب من النافذة، اختل توازنه فسقط على الأرض ولقي مصرعه.

وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه والد الفتاة، وأخطرت النيابة للتحقيق.