تركيا تعتقل 4 طيارين ارتبطوا بمرور غصن عبر اسطنبول

قالت قناة (إن.تي.في)، اليوم الخميس، إن الشرطة التركية اعتقلت 7 أشخاص بينهم 4 طيارين فيما يتصل بمرور كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات عبر اسطنبول في طريقه إلى لبنان بعد فراره من اليابان.

وكان غصن، أحد أشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم، قال الثلاثاء الماضي إنه ذهب إلى لبنان هربًا مما وصفه بالنظام القضائي ”الفاسد“ في اليابان.

وأفادت قناة إن تي في التركية أن وزير الداخلية التركي أمر بفتح تحقيق لتحديد الظروف التي سمحت بعبور غصن مطاراً في اسطنبول قبل أن يصل لبنان.

فرنسا ترفض تسليمه

من جهتها، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أغنيس بانييه – روناشيه أن فرنسا لن تسلم المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو- نيسان في حال دخل إلى فرنسا.

وقالت الوزيرة لقناة بي أف أم تي في ”إذا جاء غصن إلى فرنسا، لن نقوم بتسليمه، لأن فرنسا لا ترحل بتاتاً مواطنيها؛ لذلك سنطبق على غصن القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر، لكن ذلك لا ينفي اعتقادنا بأن غصن يجب ألا يتهرب من القضاء الياباني“.