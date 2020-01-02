الأمن المصري يحقق بواقعة تحرش جماعي خلال احتفالات رأس السنة (فيديو)

بدأت قوات الأمن في مصر، التحقيق في واقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، خلال احتفالات رأس السنة، بعد أن أثارت حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو لواقعة التحرش الجماعي بفتاة ترتدي ملابس قصيرة، قبل أن ينهي بعض الشبان الموقف، بإدخالها في سيارة.

وقالت مصادر أمنية داخل مديرية أمن الدقهلية، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الفتاة ليست مصرية وفقًا للتحريات الأولية، وتحمل الجنسية المغربية.

كما أظهرت التحريات الأولية أن الفتاة حضرت لمدينة المنصورة، برفقة شاب وفتاة أخرى، لحضور احتفالات رأس السنة.

ويعكف رجال الأمن على تحديد هوية المتهمين، والوقوف على ملابسات الواقعة، خاصة بعد إثارة الجدل حولها.

وعمل رجال الأمن خلال الساعات الماضية على تفريغ الكاميرات المتواجدة في المنطقة، وعرض الفيديو على المتخصصين.