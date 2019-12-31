قتل زوجته وابنتيه خنقا في شقتهما بالإمارات

تواصل الشرطة الإماراتية التحقيق في ملابسات العثور على أم وابنتيها من الجنسية الآسيوية بعد مقتلهن في شقتهم الواقعة بمنطقة الراشدية في إمارة عجمان شمالي البلاد.

وقال العميد عبد الله أحمد الحمراني، نائب قائد عام شرطة عجمان، إن اتصالاً ورد من والدة المجني عليها إلى مركز شرطة المدينة الشامل، مساء يوم الجمعة الماضي (حوالي الساعة الرابعة)، يفيد بغياب ابنتها وحفيداتها وعدم تجاوبهم رغم وجودهم في شقتهم بأحد الأبراج السكنية مع انقطاع الاتصال معهم.

وبحسب الحمراني، ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار أمر من النيابة العامة لفتح الشقة والدخول إليها بحضور رجال الشرطة ومسرح الجريمة والإسعاف الوطني، حيث شوهدت الطفلة (م.م) في الثالثة من عمرها، وعثر على الأم (س.م) 32 عاماً متوفاة في غرفتها، كما عثر على الفتاة (م.م) 16 عاماً وشقيقتها (م.م) 13 عاماً متوفيات كل منهن في غرفة على حدة.

وبعد معاينة الطبيب الشرعي، تبين أن الأم وابنتيها توفين نتيجة تعرضهن للخنق بقطعة قماش مربوطة على أعناقهن منذ ما يقارب 12 ساعة، وظهرت عليهن علامات اعتداء نتيجة الضرب ومقاومة عملية الخنق.

وقال الحمراني، في بيان صادر عن شرطة عجمان، إن ذوي المجني عليها أفادوا بوجود خلافات عائلية بين الجاني المدعو (م.ع) 35 عاماً آسيوي الجنسية وزوجته ما أثار في نفسه الحقد والكراهية إلى جانب تعرضه لاضطرابات نفسية وانهيارات عصبية في بعض الأحيان.

وأضاف نائب قائد عام شرطة عجمان، أن عملية البحث والتحري كشفت عن تخطيط الزوج الجاني مسبقاً لعملية القتل، حيث قام بحجز تذكرة طيران لبلده قبل أيام من ارتكاب الجريمة، واصطحب ولده البالغ من العمر سبع سنوات (ر.م) إلى منزل ذوي المجني عليها، وبعد ارتكابه للجريمة أقفل الشقة لضمان عدم تبليغ الشرطة قبل فراره، واستقل مركبة أجرة متوجهاً إلى أحد مطارات الدولة للعودة إلى موطنه.

وأشار إلى أن شرطة عجمان استقبلت البلاغ من أم الزوجة بعد مرور 11 ساعة على سفر الجاني.

من جهته، قال المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن عملية البحث والتحري كشفت عن ملابسات القضية وبيانات المتهم ومعلومات سفره خلال ساعة فقط بعد اكتشاف وفاة المجني عليهم، وإن شرطة عجمان بالتعاون مع وزارة الداخلية باشرت إجراءاتها بالتنسيق مع الإنتربول الدولي لتتبعه وضبطه وإحضاره من بلده لينال جزاءه وفق القانون.