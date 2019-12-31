السعودية تستقبل التوأم السيامي الموريتاني ”محمد وفضيل“ (صور)

وصل إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية الرياض أمس الاثنين التوأم السيامي الموريتاني ”محمد وفضيل“ تقيو بلعيد برفقة عائلتهما، ونُقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

وتم إحضار التوأم لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، بعد أن تبنى الملك سلمان النظر في حالة الطفلين وعلاجهما.

ويعد هذا التوأم الحالة 108 التي وردت من 22 دولة، جرت دراستهم في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم، وفي حالة استقرار الرأي الطبي على إجراء عملية الفصل لهما فسوف تصبح هذه هي الحالة رقم 49 في واحدة من أكبر برامج عمليات فصل التوائم السيامية في العالم.