كويتية تكشف للشرطة اغتصاب زوجها لخادمتها‎

أجبر رجل كويتي خادمته على مواقعته رغم مقاومتها له، مستغلا غياب زوجته عن المنزل.

ووفقا لـ ”الراي“ فقد أقدمت السيدة وعند علمها بما قام به زوجها على التبليغ عنه، إذ توجهت برفقة خادمتها إلى أحد المخافر لتسجيل قضية بحق زوجها، وأفادت في بلاغها بأنها لدى عودتها إلى المنزل هرعت إليها الخادمة باكية، وروت لها ما فعله زوجها في فترة غيابها، والذي كان يشتبه في أنه في حالة غير طبيعية، فتشاجرت معه، ثم قصدت المخفر لكشف تفاصيل الواقعة وطلبت تسجيل قضية مواقعة بالإكراه ضد الزوج.

وبدوره شهد الممثل القانوني لسفارة بلد العاملة تسجيل القضية التي أحيلت إلى جهة التحقيق، فيما قام رجال المباحث بضبط المتهم وحجزه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.