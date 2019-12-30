كيف تلقى الكويتيون بيان لجنة التحقيق بوفاة أحمد الظفيري؟

تباينت ردود أفعال الكويتيين، بعد بيان النيابة العامة حول وفاة الشاب أحمد الظفيري الذي توفي مؤخرا داخل أحد المراكز الأمنية، قبل نحو أسبوعين.

وجاء في نتائج تحقيق النيابة في القضية الشائكة، أن الشاب المذكور توفي ”بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وليس نتيجة التعذيب“.

وقالت النيابة العامة: إن ”التحقيقات أثبتت أن المتوفى لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب البدني وأن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقليا ‏بنسبة تجاوزت النسبة القاتلة، مما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب“.

ولم يتوقف الجدل حول القضية الذي بدأ منذ إعلان وفاة الشاب الظفيري، ليستمر عقب بيان النيابة العامة اليوم، ويتصدر اسم الشاب أحمد الظفيري منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات متباينة، شكك بعضها في صحة نتائج التحقيق، وأثنى عليها آخرون.

ووصف الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي تفاعل وزارة الداخلية مع القضية بالشفاف والقانوني، قائلا: ”كل الشكر لوزارة الداخلية على تعاطيها الشفاف والقانوني مع قضية #أحمد_الظفيري وللجنة المحايدة التي تولت التحقيق والتي كان اثنان من أعضائها الثلاثة عضوين في اللجنة التي كشفت قضية الميموني“ ( محمد الميموني كويتي هز مقتله الكويت العام 2011، وحكم على ضابطين بالإعدام في قضيته).

كل الشكر لوزارة الداخلية على تعاطيها الشفاف والقانوني مع قضية #أحمد_الظفيري وللجنة المحايدة التي تولت التحقيق والتي كان 2 من أعضائها الثلاثة أعضاء في اللجنة التي كشفت قضية الميموني — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) December 30, 2019

وشكك آخرون بصحة ما تضمنه البيان، الذي اتهم الظفيري بتعاطي مواد مخدرة، حيث قال المحامي حسن جعفر دشتي ”#احمد_الظفيري مات إثر بلعه كميات من المواد الممنوعة !!!! ما نصدقكم يالداخلية، التقرير الطبي يثبت الاعتداء على المرحوم.. وكذلك الاثار على الجثة حسب من اطلع عليها ! لن نصدق تقرير اللجنة التي حققت بالواقعة وما يدحض لجنة (المقصلة) لماذا وضعت الجثة بالثلاجة أيام دون أخبار ذويه!“.

#احمد_الظفيري مات اثر بلعه كميات من المواد الممنوعة !!!!

ما نصدقكم يالداخلية ، التقرير الطبي يثبت الاعتداء على المرحوم ..وكذلك الاثار على الجثة حسب ممن أطلع عليها !

لن نصدق تقرير اللجنة التي حققت بالواقعة وما يدحض لجنة (المقصلة) لماذا وضعت الجثة بالثلاجة أيام دون أخبار ذويه! pic.twitter.com/LkNI72WbN6 — ﮼المحامي ﮼حسن ﮼جعفر ﮼دشتي ⚖️ (@lawer_hassan) December 30, 2019

وكتب سعود الظفيري، وهو أحد أقرباء الشاب المتوفى: ”ان الظلم والطعن بسمعة الناس اصبح سلاح اصحاب القوى والمتنفذين فنحن نلجأ الى الله ثم الى قضائنا العادل للفصل في هذه القضية للمرحوم باذن الله #احمد_الظفيري فاللهم أظهر الحق الذي لامخفي له ولتوقع كل من تسبب بهذه الفاجعه التي حلت علينا عاجلاً غير آجل“.

ان الظلم والطعن بسمعة الناس اصبح سلاح اصحاب القوى والمتنفذين فنحن نلجأ الى الله ثم الى قضائنا العادل للفصل في هذه القضية للمرحوم باذن الله #احمد_الظفيري فاللهم أظهر الحق الذي لامخفي له ولتوقع كل من تسبب بهذه الفاجعه التي حلت علينا عاجلاً غير أجلاً — سعود الظفيري (@saudthafery) December 30, 2019

وأحدثت وفاة الشاب الظفيري منذ نحو أسبوعين داخل مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جدلا واسعا بعد تضارب الأنباء حول أسباب وفاته بعد رواية عائلته التي ”اتهمت الجهات الأمنية بضربه وتعذيبه“، ليتم التحرك بشكل رسمي في القضية وتشكيل لجان تحقيق للوقوف على حقيقتها.

كل ما ذبحوا واحد قالوا سبب الوفاة مخدرات لحماية حفنة من المجرمين! إذا السبب مخدرات ليش ما بلغتوا أهله عيل! ٣ أيام يدورونه وهو ميت عندكم ولما سألوا عنه عندكم قلتوا مانعرف عنه شي! ممكن تحترمون عقولنا شوي!! حسبي الله و نعم الوكيل#أحمد_الظفيري — Dr. Eng. Lulu (@DrLulu308) December 30, 2019

وباشرت جهات التحقيق المختصة على الفور التحقيق في القضية، واستدعاء عدد من الضباط في مكافحة المخدرات وسرية المهام الخاصة التابعة لقطاع الأمن العام؛ للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم.