فرار أبطال فيديو ”مخل“ أشعل الجدل في الأردن

لا تزال قضية الفيديو غير الأخلاقي في الأردن، يوم الاثنين، تتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، على الرغم من إعلان الأمن العام أن الشاب والفتاة غادرا البلاد إلى جهة غير معلومة، وهو ما فتح باب التساؤلات والجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

مواقع إخبارية إلكترونية محلية نقلت عن مصادر أمنية قولها إن وجهة الشابين كانت إلى اليونان، دون تأكيد أي جهة رسمية للمعلومة.

والأردن بلد محافظ، لم يسبق أن شاهد مواطنوه مثل هذه الممارسة بشكل علني في الشارع العام، وهو ما حوّلها إلى قضية رأي عام و“ترند“ عبر منصات التواصل الاجتماعي.