مصري وزوجته يقتلان مسنة لمرورهما بضائقة مالية‎‎

أقدم عامل مصري بمساعدة زوجته على قتل مسنة خنقا في منطقة بولاق الدكرور بالعاصمة القاهرة بهدف الحصول على أموال المجني عليها وتجاوز ضائقة مالية يمران بها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها تعرضت للخنق.

وقال مصدر أمني، إن التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذي تقيم به المجني عليها بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من جيرانها، قادت إلى تحديد هوية المتهمين.

وأضاف المصدر، أن العامل وزوجته اعترفا بعد مواجهتهما بالأدلة بارتكابهما للجريمة بدافع الطمع فى ما تمتلكه المجني عليها من نقود، ومرورهما بضائقة مالية، خاصة أن المتهم كان بحاجة إلى مبلغ مالي، لسداد رسوم عقد عمل للسفر إلى إحدى الدول العربية للعمل بها، لتحسين حالته المادية.

وكشف المصدر أن التحقيقات أظهرت وقوف الزوجة وراء ارتكاب الجريمة، حسب ”اليوم السابع“.

واعترف المتهمان أن المجنى عليها اطمأنت لهما، لارتباطها بعلاقة قرابة بالمتهم، وأنهما أوهماها بزيارتها، ثم وضعا لها أقراصا بكوب عصير لفقد الوعى، ثم خنقاها واستوليا على مبلغ مالي وفرا هاربين.