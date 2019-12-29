شبان وفتيات.. ضبط نحو 100 شخص بتهم تحرش وارتداء ملابس غير لائقة في السعودية

كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، أنها ضبطت خلال ثلاثة أيام نحو 100 شخص، بينهم شبان وفتيات بتهم التحرش الجنسي وارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة بالعاصمة.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن رجالها قبضوا على 38 متهما في قضايا تحرش مختلفة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف البيان، أن مواطنين سعوديين ووافدين أجانب تقدموا ببلاغات عن وجود حوادث تحرش تجنسي، قبل أن يتم توقيف المتهمين.

وفي بيان منفصل، قالت الشرطة إن عناصرها ضبطوا خلال الأيام الثلاثة نفسها، 60 مخالفا للائحة المحافظة على الذوق العام، بارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة، بينهم 23 رجلا و37 امرأة.

وأضاف البيان أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين، حيث تفرض اللائحة غرامات مالية على من يخالف بنودها فقط دون توقيفهم.

ولا تتسامح السلطات المختصة السعودية مع حوادث التحرش ولا مخالفات الزي غير المحتشم الذي تفرضه لائحة الذوق العام في البلاد، وجرى في الأيام الماضية ضبط وتوقيف متورطين من الجنسين في حوادث ومخالفات تتعلق بالتحرش أو الزي غير المحتشم والخادش للحياء في البلاد.

وتفرض القوانين المحلية عقوبات مشددة بالسجن والغرامة على المتحرشين، وسط مطالب بسن تشريعات إضافية لوضع حد لحوادث التحرش بالتزامن مع تخفيف القيود التي كانت تعيق مشاركة النساء في الحياة العامة والفعاليات المتنوعة.

فيما تقتصر عقوبات مخالفة لائحة الذوق العام التي بدأت السعودية بتطبيقها حديثا، على غرامات مالية فقط، ولم يرد أن تم توقيف أي شخص بسبب مخالفة بنود اللائحة التي تتضمن حظر ارتداء الملابس غير اللائقة في الأماكن العامة كالتي تعتبر خادشة للحياء، ومنع التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر.