أحكام بالإعدام والسجن على منفذي هجوم حديقة ”الملز“ بالسعودية

أصدرت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أحكاما ابتدائية بالإعدام والسجن بحق منفذي هجوم الطعن الذي استهدف فرقة استعراضية في حديقة الملك عبدالله بمنطقة ”الملز“ خلال موسم الرياض.
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محكمة سعودية تقضي بالإعدام لمنفذ محاولة طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض، والمتهم يمني خطط للهجوم بأوامر من تنظيم القاعدة في اليمن. . #إرم_نيوز #حديقة_الملز #هجوم_حديقة_الملز #اليمن #طعن #السعودية #هجوم #مسرحية #الرياض #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia
وقضت المحكمة السعودية في حكمها الابتدائي بقتل مرتكب الهجوم على الفرقة الاستعراضية وسجن المتهم الثاني الذي قدم له المساعدة وتستر عليه في القضية 12 عاما و6 أشهر.
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سقوط جرحى في عملية طعن قام بها مجهولون ضد أعضاء فرقة استعراضية على مسرح حديقة الملز بالعاصمة السعودية الرياض، أثناء إحيائهم إحدى فعاليات موسم الرياض . . قالت وسائل إعلام سعودية إن شرطة الرياض تمكنت من اعتقال مقيم عربي وجد بحوزته السلاح المستخدم (سكين) في طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله المعروفة بـ“الملز“، في العاصمة الرياض. . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #السعودية #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia #طعن #الرياض #موسم_الرياض #جرائم #غضب #هجوم_حديقة_الملز
وكانت شرطة الرياض قد أعلنت عقب الهجوم أن منفذه وافد يمني الجنسية يدعى عماد عبدالقوي ثعبان المنصوري ويبلغ من العمر 33 عاما، ويعمل في قطاع الإنشاءات، تحت مسمى ”عامل معماري“.
وفي أعقاب الحادث، قالت الحكومة الإسبانية إن الفنانين الذين تعرضوا للهجوم بالسكين في الرياض، خلال عرض موسيقي في حديقة عامة، هم 4 من مواطنيها.
من هو عماد المنصوري منفذ عملية الطعن في حديقة الملز بالسعودية؟ (صورة)
تم النشر بواسطة Erem News إرم نيوز في الثلاثاء، ١٢ نوفمبر ٢٠١٩