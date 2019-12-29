مقتل سائق مصري بسبب ربع دولار

أنهى مصري حياة سائق ”توك توك“ طعنا بسلاح أبيض بسبب خلاف على 3 جنيهات ما يعادل (ربع دولار) في محافظة القليوبية.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالمحافظة بحدوث مشاجرة بين سائق توك توك وأحد الركاب وبالطريق حدثت مشادة كلامية بينهما على قيمة الأجرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (مطواه)، محدثاً إصابته بجرح طعني بالرقبة، بحسب ما أعلنه المستشفى، وتوفي فور وصوله.

وبالفحص والتحري تبين أن مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بالمرج القاهرة)، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم في التحقيقات: ”ركبت مع المجني عليه كي يوصلني لمحل عملي وحين وصلت دفعت له 5 جنيهات، فرفض.. وكان يريد 8 جنيهات، فتشاجرنا فقام بضربي على وجههي بالقلم.. فقمت بطعنه بالمطواة في قلبه ومات“.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ ”إرم نيوز“ بشأن تضارب أقوال المتهم مع ما أصدره المستشفى بشأن مكان الطعنة المؤدية للوفاة، إن عملية الطعن تمت في منطقتي الرقبة والقلب، والوفاة كانت بسبب الجرح القطعي بالرقبة، موضحًا أن اعتراف المتهم بطعنه في القلب كانت أمام النيابة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن معدلات الجريمة زادت في مصر، لعدة أسباب أهمها تردي العامل الاقتصادي، والخلافات الأسرية والعائلية، والسعى وراء الشهوات وتعاطي المخدرات بحسب الخبراء.