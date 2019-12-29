السعودية .. طرد مدرس من ميدان التعليم بعد إساءته للذات الإلهية

أوصت ”تعليمية الباحة“ في السعودية، بالإبعاد الفوري لأحد المعلمين عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من دخول المدرسة، وحُرر محضر إبعاد معتمد من الجهات ذات الاختصاص في الإدارة العامة للتعليم، كما تمت مخاطبة الجهات الأمنية التي بدورها باشرت الواقعة.

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية اليوم الأحد نقلا عن مصادر، أن معلما في إحدى مدارس الباحة أصر على إجراء امتحان للمادة التي يدرسها برغم تحديد موعد الامتحان في اليوم الذي يليه، كما قام بتصوير الأسئلة بعد شطب عبارة ”الله“ وكتابة ”الشيطان“ بدلا منها في بداية ونهاية الورقة، وتوزيعها على الطلاب في قاعة الاختبار، بوجود أحد المشرفين التربويين في المدرسة.

وقالت الصحيفة إنه تم جمع أوراق الامتحان من الطلبة فورا وتم إبلاغ إدارة التعليم التي منعت المعلم من دخول المدرسة كما أبلغت بدورها الأجهزة الأمنية المختصة لفتح تحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعلم.

وأشارت الصحيفة إلى تصرفات غريبة ارتكبها المعلم خلال فترة عمله بالمدرسة تمثلت بالتدخين داخل المدرسة والسب والقذف والاعتداء على المعلمين والطلبة. وقد حررت بحقه شكوى لدى الجهات الأمنية المختصة.