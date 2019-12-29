أوهمها بالزواج.. الهند تحتجز طالبا سعوديا بتهمة خداع مضيفة طيران

احتجزت السلطات الهندية طالبا سعوديا بتهمة ”خداع مضيفة طيران هندية“، وعدها بالزواج وحصل منها على 21 ألف دولار.

وذكر موقع ”ذا هانس إنديا“، أن السعودي سليم (30 عاما) الذي يدرس الهندسة في كلية خاصة بمدينة حيدر أباد، تعرّف على مضيفة طيران تعمل في الخطوط الجوية العربية السعودية في العام 2015.

وقالت الصحيفة إن الثنائي ارتبطا عاطفيا، وأقاما علاقة معا، واعتادت السيدة الهندية الإقامة في منزله في مدينة شايكبيت.

وأضافت أن المتهم قدمها إلى والديه ووعدها بالزواج، وحصل منها على ما يعادل 21 ألف دولار، ثم بدأ يتجاهلها، وفقا للصحيفة الهندية.

وتابعت أن الفتاة رأت، في 6 ديسمبر/كانون الأول، الطالب ”سليم“ على متن رحلة جوية من الرياض إلى حيدر أباد، وعندها واجهته فأخبرها أنه لن يتزوجها ولن يعيد إليها المال.

على إثرها تقدمت الفتاة ببلاغ لشرطة تلال بانجارا في مدينة حيدر أباد، وألقت السلطات القبض عليه، قبل أن يمثل أمام محكمة ”نامبالي“ وحبسه احتياطيا.