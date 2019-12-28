السعودية.. ضبط المتورطين بحوادث التحرش بالنساء في موسم حائل الترفيهي (فيديو)

قالت شرطة منطقة حائل، إنها ضبطت مواطنين سعوديين إثنين، تورطا بحوادث تحرش في موسم حائل الترفيهي الذي انطلق يوم الخميس المقبل وتخللته حادثة تحرش تم توثيقها بمقطع فيديو.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن ”الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المواطنين بعد توفر الأدلة على تعمدهم مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل والتحرش بالنساء“.

ولم تكشف الشرطة في بيانها الذي صدر في وقت متأخر من مساء السبت، عن هوية المتهمين، لكنها قالت إنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

ويقول مدونون سعوديون إن المتهمين المقبوض عليهما، ظهرا في مقطع فيديو تم تصويره في افتتاح موسم حائل الترفيهي يوم الخميس الماضي، عندما تعرضت ثلاثة نساء يرتدين الزي السعودي التقليدي الأسود، لمضايقات وتحرش من مجموعة شبان.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن الحادثة، ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين ودعوات واسعة لمحاسبة المتورطين بالتحرش ومضايقة النساء.

#تحرش_موسم_حايل مجموعة جالسه تتفنن بالتحرش وأساليبه اثنين يرشون عليهم واثنين يلصقون اجسامهم فيهم والباقين يتنمرون واللي يكملها ويصور!!!!!!!! والله قمة القذارة الوضع زاد عنه وماينسكت عنه … بنات بكامل حجابهم وفي حالهم و يتحرشون فيهم ويهينوهم بدون سبب!pic.twitter.com/cx5xd7XghM — ٍ (@S0srr) December 26, 2019

ولا تتسامح السلطات المختصة السعودية مع حوادث التحرش ولا مخالفات الزي غير المحتشم الذي تفرضه لائحة الذوق العام في البلاد، وجرى في الأيام الماضية ضبط وتوقيف متورطين من الجنسين في حوادث ومخالفات تتعلق بالتحرش أو الزي غير المحتشم والخادش للحياء في البلاد.

وتفرض القوانين المحلية عقوبات مشددة بالسجن والغرامة على المتحرشين، وسط مطالب بسن تشريعات إضافية لوضع حد لحوادث التحرش بالتزامن مع تخفيف القيود التي كانت تعيق مشاركة النساء في الحياة العامة والفعاليات المتنوعة.

فيما تقتصر عقوبات مخالفة لائحة الذوق العام التي بدأت السعودية بتطبيقها حديثاً، غرامات مالية فقط، ولم يرد أن تم توقيف أي شخص بسبب مخالفة بنود اللائحة التي تتضمن حظر ارتداء الملابس غير اللائقة في الأماكن العامة كالتي تعتبر خادشة للحياء، ومنع التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر.

ويستمر موسم حائل الذي يتضمن فعاليات ترفيهية وثقافية وفنية متنوعة، حتى يوم 10 فبراير/شباط المقبل، وهو واحد من مواسم متتابعة تشهدها مناطق المملكة حديثة العهد بالانفتاح على الفنون والترفيه.