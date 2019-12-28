إيران تعتقل 60 شخصا بتهمة إقامة حفلة مختلطة (صور)

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اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني بمدينة ”بيشوا“ الواقعة جنوب شرق العاصمة طهران، 60 شخصا بسبب إقامة حفلة مختلطة الليلة الماضية. وذكر قائد قوات الحرس الثوري في مدينة بيشوا، صمد سلطاني، لوسائل إعلام إيرانية، السبت، أن قواته اعتقلت الليلة الماضية 60 شخصا لمشاركتهم في حفلة مختلطة، مضيفا أن ”قوات من عناصر البسيج (قوات التعبئة) شاركت في…