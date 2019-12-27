محكمة عسكرية تابعة لحماس تحكم بسجن فنان مثير للجدل

قضت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بسجن فنان فلسطيني مثير للجدل، بعد أن وجه انتقادات ضد الحركة خلال فترة تواجده خارج القطاع، وعاد إلى غزة مرة أخرى بعد أن تلقى ضمانات بعدم المساس به.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة، حكمًا بالسجن 18 شهرا، بحق الفنان المثير للجدل عادل المشوخي، بعد أن وجهت له تهما بـ“مناهضة السياسة العامة، وإهانة الشعور الديني، والسلوك المعيب“.

وبدأ الفنان المشوخي إثارته للجدل، بعدما سجل أغاتي شعبية بأسلوب مختلف، وحازت على نسب مشاهدات عالية رغم تباين الآراء حولها، غير أنه قرر مغادرة قطاع غزة للعلاج في مصر ومنها إلى ماليزيا.

وبعد مغادرته قطاع غزة، بدأ المشوخي بتسجيل مقاطع مصورة مناهضة لحكم حركة حماس، منتقدا تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين خلال فترة حكمها (حركة حماس).

وتلقى المشوخي، وعودا بالعفو عنه حال قرر عودته لقطاع غزة، ما دفعه للعودة بسبب سوء أوضاعه الاقتصادية خارج القطاع، إلا أن محكمة تابعة لحماس حكمت عليه بالسجن عاما ونصف العام، بناء على التهم التي تم إصدارها بحقه خلال فترة تواجده خارج غزة.

ولاقى قرار سجن المشوخي، رفضا واسعا من قبل النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بضرورة الإفراج عنه بسبب وضعه الصحي، وحالته النفسية السيئة التي يعاني منها.