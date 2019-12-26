المغرب يعلن إحباط ”مخطط إجرامي“ استهدف تصفية فصيل طلابي

تمكنت السلطات المغربية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، اليوم الخميس، من توقيف ثمانية طلبة ينتمون لأحد الفصائل الطلابية الجامعية، وذلك للاشتباه في تورطهم في الإعداد والتحضير لارتكاب أفعال إجرامية.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم ضبط الطلبة متلبسين بحيازة مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم توقيف الطلبة المشتبه فيهم داخل غرفة بأحد المنازل بحي الزيتون بمدينة مكناس (وسط المغرب)، بينما أسفرت عملية التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء، وهي عبارة عن 13 مدية من النوع الكبير وخمسة سيوف، بالإضافة إلى فأس وأربع سلاسل حديدية و12 عصى خشبية، فضلا عن سيارة وقفازات وأقنعة حاجبة.

وأوضحت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية أن الأمر يتعلق بمجموعة من الطلبة القادمين من مدينة فاس، والذين حلوا بمدينة مكناس في إطار الإعداد لاعتداءات جسدية تدخل في إطار تصفية حسابات مع فصيل طلابي منافس، قبل أن يتم توقيفهم وحجز الأسلحة البيضاء والسيارة التي كانوا يتنقلون على متنها.

كما أوضحت إجراءات التنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، حسب البيان، أن ثلاثة من الطلبة الموقوفين يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل أفعال التجمهر المسلح والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في ارتكابها.