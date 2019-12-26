كويتي يهدد ممرضة بالنحر أمام المراجعين في مستشفى الجهراء

احتجزت الشرطة الكويتية مواطنا في العقد الثالث من عمره بعد أن أشهر حربة بوجه ممرضة في مستشفى الجهراء وهددها بالنحر.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية أن مشادة كلامية اندلعت بين مواطن كان برفقة والده أثناء مراجعته المستشفى وإحدى الممرضات، قام على إثرها الشخص بإشهار حربة في وجه الممرضة وهددها بالنحر، محذرا كل من يقترب منه لتقديم المساعدة للممرضة.

وقالت الصحيفة إن رجال الشرطة تمكنوا من تهدئة الرجل والسيطرة عليه واحتجازه بمركز أمن الجهراء، حيث قال بالتحقيقات إنه لم يكن بصدد إلحاق أي أذى بالممرضة وإنه كان في حالة مضطربة نظرا لحالة والده الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم احتجاز الشخص لحين الوقوف على موقف الممرضة، ومعرفة ما إذا كانت تريد تسجيل قضية أم لا، كما تم التحفظ على الأداة التي استخدمت في الواقعة.