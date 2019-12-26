سائق سيارة تابعة لبلدية الكويت يروج للخمور ‎

أقدم وافد آسيوي على ترويج الخمور في الكويت، مستغلا عمله كسائق أحد مراكز محافظة الفروانية، مستعينا بسيارة صفراء تابعة للبلدية.

وكانت إحدى الدوريات قد اشتبهت خلال جولة لها في مركبة تابعة للبلدية يقوم قائدها بتسليم كيس إلى أحد الوافدين، وبعد ضبط الرجلين، وتفتيش السيارة عثر فيها على خمور محلية بلغت 250 رطلا.

ووفقا لـصحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد رجح مصدر أمني أن يتم إبعاد الوافد عن البلاد مع إدراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول، وجرى التحفظ على الخمور تمهيدا لإتلافها.

واعترف السائق بتجارته في الخمور مستغلا سيارة البلدية التي لا تكون محل اشتباه بالنسبة لرجال الأمن سواء في الحملات التفتيشية، أو خلال تنقلها في المناطق السكنية.