محكمة كويتية تقضي بسجن ضباط ثلاث سنوات بتهمة التسبب بوفاة طالبين‎

قضت محكمة الجنح الكويتية، اليوم الأربعاء، بسجن ثلاثة ضباط في كلية علي الصباح العسكرية لمدة ثلاث سنوات مع وقف النفاذ مقابل كفالة مالية بقيمة 3000 دينار، أي نحو (عشرة آلاف دولار)، على خلفية قضية وفاة الطلبة الضباط هديب السوارج وفالح العازمي قبل عام وأربعة أشهر.

وقررت المحكمة تغريم اثنين من المتهمين مئتي دينار (660 دولار)، وبراءة عسكري من قضية وفاة الطلبة بالخطأ واستعمال القسوة وإحداث إصابة، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية.

وتوفي الضابطان العازمي والسوارج في شهر آب/ أغسطس 2018، بعد تعرضهما لإجهاد بدني، وقضائهما وقتا طويلا تحت أشعة الشمس أثناء التدريب، ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين وزارة الدفاع والصحة للتحقيق بوفاتهما.

وكان المحامي حمود العويد قد تقدم آنذاك ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه الكلية العسكرية بـ“القتل، واستعمال القسوة ضد الطلبة“، وذلك بعد إيقاف الكلية العسكرية عددا من الضباط عن العمل، وإحالتهم للتحقيق.

وشهدت الكويت خلال العام 2018 أربع حالات وفاة للطلبة الضباط تمت مباشرة التحقيق فيها من قِبل الجهات المختصة بعد ما أثارته من استياء من قِبل مواطنين ونواب لتكرار حالات الوفاة، وتداول أنباء من قِبل البعض بأن حالات الوفاة سببها ”الإهمال الطبي، وقسوة التدريب“.