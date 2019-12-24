السعودية تنهي جرائم قاطع طريق يستوطن أحد جبال منطقة عسير (صورة)

ألقت الشرطة السعودية، الثلاثاء، القبض على مسلح يستوطن أحد الجبال في منطقة عسير، ارتكب جرائم قطع طريق عديدة، مثيرًا الرعب بين عابري أحد الطرق العامة.

وقالت شرطة عسير، في بيان، إن قوة أمنية مسلحة بادرت بمحاصرة ومداهمة قاطع الطريق بعد أن اتضح لها أن الجاني يتحصن بأحد الجبال القريبة من الطريق العام، لتتمكن من القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن.

وأوضح البيان أن الجاني نفذ عمليات سطو مسلح على عدد من الشاحنات في محافظة تثليث، حيث قام في إحدى عملياته بإطلاق النار على شاحنة نقل مركبات وتعطيلها وسلب مركبة ”تاهو“ منها.

وكشفت الشرطة أن الجاني سعودي الجنسية، وهو في العقد الثالث من العمر، ومطلوب أمنيًا لقيامه بإطلاق النار على أحد رجال الأمن بمحافطة وادي الدواسر.

وأشار البيان إلى أن الشرطة ضبطت لدى الجاني المركبة المسلوبة وسلاحًا رشاشًا ومسدسًا و6 مخازن بها 153 طلقة حية، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.