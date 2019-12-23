النائبة المصرية نوسيلة إسماعيل: أعتذر ومستعدة لتسليم السلاح (فيديو)

بعد حالة من الغضب والجدل والهجوم عليها، اعتذرت النائبة البرلمانية المصرية نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية عن واقعة ضرب النار، حيث ظهرت في فيديو أثار الجدل، لقيامها بإطلاق النار من سلاحها الشخصي.

وعبر مداخلة هاتفية مساء الإثنين مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه ”على مسؤوليتي“ بفضائية صدي البلد، قالت النائبة إنها مواطنة مصرية قبل أن تكون نائبة برلمانية، وإذا كان هناك خطأ ارتكبته بسبب الواقعة، فربما جاء تعبيرا عن الفرحة بخطبة ابنتها، مضيفة: ”أنا بعتذر على الهواء، وأحترم القانون كوني أحد مشرعيه وما حدث خطأ أعتذر عنه“.

واستكملت النائبة: ”أنا ملتزمة بالقانون، ورغم أن السلاح الخاص بي مرخص، إلا أنني مستعدة لتسليمه في مديرية أمن الشرقية، وأقوم بتسليمه بنفسي، بل أعتذر في مديرية الأمن نفسها، وأنا أعتذر الآن على الهواء“.

وجاء اعتذار النائبة البرلمانية بعد مطالبات برفع الحصانة عنها، وقيامها بضرب النار من شرفة منزلها في حفل خطبة ابنتها، الأمر الذي أثار الجدل والغضب عقب انتشار الفيديو، وسط مطالبات بمعاقبتها، واتهامها بسوء استخدام السلطة والحصانة البرلمانية وإرهاب المواطنين.

وكانت حالة الغضب قد ازدات بعد مداخلة النائبة أمس في برنامج ”حضرة المواطن“ مع الإعلامي سيد علي، إذ تحدثت فيها بشكل أثار الغضب، وانتهت المداخلة بإغلاق الهاتف بين النائبة والإعلامي.