لم يبقَ منه سوى 80.. ولادة نادرة لوحيد قرن سومطري

شهدت محمية غرب إندونيسيا ولادة وحيد قرن سومطري، في إطار برنامج يرمي إلى إنقاذ نوع لم يبق منه سوى أقل من 80 حيوانًا، على ما أعلنت السلطات الإندونيسية، الإثنين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة، أنجبت أنثى وحيد قرن اسمها "دلايلا" ذكرًا في متنزه واي كامباس الوطني في سومطرة. وبلغ وزن الحيوان الذي يُدعى والده "هارابان"، 25 كيلوغرامًا عند الولادة. وقد يصل وزن وحيد القرن السومطري الذي يُعدّ أصغر أنواع هذا الحيوان، إلى طن ونصف الطن في مرحلة البلوغ.

وقالت وزيرة البيئة والغابات سيتي نوربايا بكر، إن هذه الولادة هي الخامسة في إطار هذا البرنامج، مشيرةً إلى تسجيل ولادة أخرى في أيلول/سبتمبر.