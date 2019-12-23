استقالة سفير سرق كتابا بـ10 دولارات فقط

استقال سفير المكسيك في الأرجنتين ريكاردو فاليرو ”لأسباب صحية“ بعدما قبض عليه وهو يسرق سيرة كازانوفا من أشهر مكتبة في بوينوس أيريس، على ما ذكرت الحكومة المكسيكية.
وأظهرت مشاهد صورتها كاميرات المراقبة في 26 تشرين الأول/أكتوبر ونشرت في مطلع كانون الأول/ديسمبر، السفير يخفي كتابا بين طيات صحيفة عندما كان يزور مكتبة ”إل أتينيو غراند سبلنديد“ وهي من أجمل مكتبات العالم وتقع في مسرح قديم.
استقالة سفير #المكسيك لدى #الأرجنتين بعد ضبطه وهو يسرق كتابًا ثمنه 10 دولارات فقط #إرم_نيوز #argentina #mexico #EmbajadorRatero pic.twitter.com/Co6DjQU05V
— إرم نيوز (@EremNews) December 23, 2019
وقد أوقفه حراس وحاول الدبلوماسي تبرئة نفسه بعرض إيصالات لكن أيا منها لم يكن يتضمن العمل المسروق وهو سيرة المغامر جاكومو كازانوفا الشهير من البندقية التي وضعها الأستاذ الجامعي الفرنسي غي شوسينان-نوغاريه وتباع بسعر 6490 بيزو أرجنتيني (حوالي 10 دولارات).
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد إن السفير يخضع راهنا ”لعلاج عصبي“ متمنيا له ”الشفاء العاجل“. وذكرت وسائل إعلام مكسيكية وأرجنتينية أن فاليرو (77 عاما) يعاني من ورم في الدماغ يؤثر على تصرفاته.