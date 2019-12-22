عائلة الكويتي أحمد الظفيري تتقدم بشكوى للتحقيق بوفاته الغامضة

تقدمت عائلة الشاب الكويتي أحمد الظفيري، الذي توفي قبل أيام أثناء احتجازه في مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، بشكوى إلى النائب العام للتحقيق في حادثة وفاة ابنهم التي شغلت الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلا عن صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد أحال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي هذه الشكوى إلى نيابة الأحمدي للتحقيق مع كل أطراف القضية، التي تم مسبقا تشكيل لجنتي تحقيق فيها بناء على أوامر من وزير الداخلية أنس الصالح.

وأثارت حادثة وفاة الظفيري جدلا متصاعدا بعد تضارب الأنباء حول أسباب وفاته بين ما نقلته إحدى الصحف المحلية الخميس الماضي عن مصدر أمني بأنه ”توفي نتيجة وعكة صحية وهو من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات“، وبين رواية عائلته التي نفت هذا الحديث قائلة إنه ”توفي نتيجة التعذيب“.

وباشرت النيابة العامة التحقيق بالقضية التي يلفها الغموض منذ ساعاتها الأولى بعد تقديم بلاغ سابق من قبل وزارة الداخلية، التي تعهدت بمتابعة القضية ومحاسبة المسؤولين إن ثبت الإخلال بالإجراءات المتبعة مع الشاب المتوفى.

وكانت النيابة قد استدعت أحد المحتجزين مع الظفيري وهو مصري الجنسية للتحقيق معه، بناء على ”ادعاء مباحث المخدرات بأن الظفيري أبلغ المصري أنه ابتلع كمية من مواد يشتبه بأنها مخدرات لدى توقيفه من قبل الأمن العام“، بحسب تقارير محلية.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد استدعت عددا من الضباط في مكافحة المخدرات وسرية المهام الخاصة التابعة لقطاع الأمن العام، للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم.

واتهمت عائلة الظفيري أجهزة الأمن بضربه وتعذيبه أثناء احتجازه، مطالبين بالكشف عن حقيقة ما تعرض له ابنهم وأسباب الكدمات الموجودة في جسمه وأسباب القبض عليه.