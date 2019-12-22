مصر.. السجن 15 سنة لمحمد راجح واثنين آخرين في قضية ”شهيد الشهامة“

قضت محكمة جنايات الطفل المصرية، اليوم الأحد، على المتهم محمد أشرف راجح واثنين آخرين معه بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ ”شهيد الشهامة“، وسجن المتهم الرابع 5 أعوام.

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم نظرت 3 جلسات في القضية ذاتها، إذ استمعت خلالها لدفاع المجني عليه والمتهمين واطلعت على تقارير الطب الشرعي والتحريات وملفات الواقعة جميعها.

وبدأت أحداث القضية عندما نشر الطالب محمود البنا على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، قائلا ”معاكسة الفتيات ليست من الرجولة“، وشاهدها زميله محمد راجح الذي استشاط غضبا خاصة أن الأول حاول منعه من الاعتداء على فتاة وإهانتها في وسط الشارع ”وفقا للتحقيقات“.

وبينت التحريات، أن ”راجح“ تربص بـ ”البنا“ بمساعدة أصدقاء له في أحد شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية يوم الأربعاء الموافق الـ9 من تشرين الأول/أكتوبر، وسدد له بضع ضربات باستخدام سلاح أبيض ”مطواة“ في البطن والعنق والفخذ، وتركوه غارقا في دمائه وهربوا جميعًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت لجنة من الطب الشرعي أقرت بأن سبب الوفاة هو قطع شريان الفخذ الأيسر للضحية محمود البنا.