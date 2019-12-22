مقتل رجل الدين الجزائري أبي مسلم بلحمر على يد مجهولين

قتل مجهولون، فجر اليوم الأحد، رجل الدين الجزائري ”أبي مسلم بلحمر“ رئيس جمعية ”بشائر الشفاء“ المثيرة للجدل، وذلك بطعنه بخنجر وفق إفادات مصادر محلية.

وعثر مواطنون على الراقي الشرعي البارز مرميا داخل شقته السكنية بولاية غيليزان، 500 كلم غربي الجزائر، ثم جرى نقله سريعا إلى المستشفى لكنه توفى متأثرا بإصابته البليغة.

ولم تتبين بعد دوافع الجريمة، ولا هوية أصحابها الذين لاذوا بالفرار، فيما أطلقت مصالح الأمن الجزائري تحريات موسعة لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف مرتكبيها.

وخلفت الحادثة صدمة في الشارع المحلي، إذ يحوز رجل الدين المقتول على شعبية واسعة في الجهة الغربية للبلاد، وقد ظل على مدار سنوات شخصية صانعة للجدل بسبب ممارسته الرقية الشرعية وإنشائه مركزا للتداوي من شتى أنواع الإصابة كالمس والعين والسحر، بالرقية الشرعية.