 كويتي يضرم النار في منزل عائلته ويتسبب بوفاة شخص – إرم نيوز‬‎

كويتي يضرم النار في منزل عائلته ويتسبب بوفاة شخص

كويتي يضرم النار في منزل عائلته ويتسبب بوفاة شخص

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

أقدم مواطن كويتي على إضرام النار داخل منزله في منطقة عبد الله المبارك، بعد نشوب خلافات بينه وبين عائلته، دفعه إلى إحراق المنزل الذي أدى إلى وفاة السائق الذي كان متواجداً داخل المنزل.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مصدر أمني أن ”المواطن قام بإشعال النار باستخدام مادة سريعة الاشتعال داخل منزل عائلته، مما أدى إلى إصابة السائق بحروق نُقل على إثرها للمستشفى إلا أنه فارق الحياة“.

وكشف المصدر أنه ”تم تسجيل قضية قتل عمد والتحفظ على المواطن في المخفر، ريثما يتم اجراء المزيد من التحريات للوقوف على ملابسات الحادثة“.

وبدورها، ذكرت الإدارة العامة للإطفاء أن ”وافداً آسيوياً لقي مصرعه في حريق داخل منزل بمنطقة عبد الله المبارك، وقد تم فتح تحقيق موسع لكشف أسباب الحريق“.

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