كويتي يضرم النار في منزل عائلته ويتسبب بوفاة شخص

أقدم مواطن كويتي على إضرام النار داخل منزله في منطقة عبد الله المبارك، بعد نشوب خلافات بينه وبين عائلته، دفعه إلى إحراق المنزل الذي أدى إلى وفاة السائق الذي كان متواجداً داخل المنزل.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مصدر أمني أن ”المواطن قام بإشعال النار باستخدام مادة سريعة الاشتعال داخل منزل عائلته، مما أدى إلى إصابة السائق بحروق نُقل على إثرها للمستشفى إلا أنه فارق الحياة“.

وفاة آسيوي في حريق منزل بمنطقة عبدالله المبارك والإطفاء تفتح تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب الحادث pic.twitter.com/QmOpZMiBHZ — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) December 20, 2019

وكشف المصدر أنه ”تم تسجيل قضية قتل عمد والتحفظ على المواطن في المخفر، ريثما يتم اجراء المزيد من التحريات للوقوف على ملابسات الحادثة“.

وبدورها، ذكرت الإدارة العامة للإطفاء أن ”وافداً آسيوياً لقي مصرعه في حريق داخل منزل بمنطقة عبد الله المبارك، وقد تم فتح تحقيق موسع لكشف أسباب الحريق“.