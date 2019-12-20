قاضية أمريكية تنتصر لراكب عراقي الأصل في دعواه ضد شركة طيران

رفضت قاضية اتحادية أمريكية محاولة شركة ”ساوث وست إيرلاينز“ إسقاط دعوى تمييز رفعها مواطن أمريكي من أصل عراقي تم إنزاله من على متن طائرة العام 2016، بعد أن سمعته راكبة وهو يتحدث بالعربية وخشيتها أن يكون إرهابيًا.

وقالت القاضية الأمريكية دونا ريو، أمس الخميس، في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إن الراكب خير الدين المخزومي ربما حاول إظهار أن ”الإسلاموفوبيا“ الذي يأتي وسط مناخ سياسي حساس، كان عاملًا وراء إنزاله من الطائرة، وأن ما تقوله ”ساوث وست إيرلاينز“ عن إنزاله؛ لأنه بدا كمن يطلق تهديدات هو مجرد ذريعة.

وقالت القاضية: إن المخزومي يمكنه طلب تعويض من ”ساوث وست إيرلاينز“ بدعوى انتهاك قوانين الحقوق المدنية الاتحادية وتلك الخاصة بكاليفورنيا، لكنها رفضت مزاعم الإهمال وإحداث ضرر معنوي متعمد.

وكانت شركة الطيران، التي يقع مقرها في دالاس قد قالت إن عامليها تصرفوا بطريقة معقولة عندما رأوا أن المخزومي يشكل تهديدًا محتملًا للسلامة.

ولم ترد ”ساوث وست إيرلاينز“ على طلبات التعليق ورفض أحد محاميها الحديث كذلك.

وقالت زهرة بيللو محامية المخزومي: ”القضية تمضي قدمًا ونتطلع إلى المحاكمة“. ومن المقرر عقد محاكمة في الثالث من فبراير/ شباط القادم.

وحدثت الواقعة في السادس من أبريل/ نيسان 2016 عندما كانت رحلة ساوث وست تتأهب للإقلاع من لوس أنجلوس إلى أوكلاند.

وكان المخزومي طالب السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا، والذي كان عمره حينذاك 26 عامًا، يتحدث مع عمه عبر الهاتف بعد حضوره حفل عشاء حضره الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

وقام ضابطا شرطة ومدير خدمة العملاء في ”ساوث وست إيرلاينز“، شعيب أحمد، بإخراجه من الطائرة بعد أن انتاب امرأة جالسة في مكان قريب القلق، وأفادت بأنها سمعته وهو يستخدم كلمات مرتبطة بالاستشهاد.

ونفى المخزومي، وهو مواطن أمريكي وصل كلاجئ عراقي، النطق بأي كلمات تهديد، ونفى ما ذكره أحمد من أنه استخدم كلمات منها قنبلة وداعش والجهاد والاستشهاد.

وتظهر وثائق المحكمة، أن أفرادًا من أجهزة إنفاذ القانون المحلية ومن مكتب التحقيقات الاتحادي استجوبوا المخزومي قبل إعادته إلى طائرة تابعة لـ ”دلتا إيرلاينز“، بعدما قررت شركة ”ساوث وست إيرلاينز“ ألا يستخدم طائراتها ورد سعر التذكرة إليه.