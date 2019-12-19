شاهد بالفيديو.. مراهقة تسرق طائرة في أحد مطارات أمريكا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على فتاة مراهقة بعد أن قامت بالتسلل للمطار وسرقة إحدى الطائرات محاولة قيادتها.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية لقطات فيديو تُظهر الطائرة، التي كانت تقودها الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا، وراحت تتخبط يمينًا ويسارًا حتى اصطدمت بحاجز، وذلك في مطار فريسنو يوسيميتي الدولي في كاليفورنيا.

وقامت الفتاة المراهقة بتسلق السياج والدخول خلسة للمطار، ووفقًا للتقارير الصادرة عن أفراد الشرطة فإنهم تلقوا مكالمة هاتفية على رقم 911 عن سرقة الطائرة ومحاولة الفتاه قيادتها في تمام الساعة 7:30 صباحًا، وعلى الفور توجهوا إلى المطار، وتمكنوا من القبض على الفتاة، حيث عثروا عليها جالسة على الكرسي المخصص للطيار وترتدي سماعة الرأس الخاصة بالطيار، وأفادت الشرطة أن الفتاة حاولت مقاومتهم أثناء اعتقالها قبل أن يتمكنوا من نقلها إلى مركز الأحداث لاتهامها بالسرقة.

وأكد مسؤولون في الشرطة، أن الحادثة لا تنتمي لأي منظمة إرهابية محلية، بل قامت بها مراهقة مشوشة.

جدير بالذكر أن الحادثة وقعت في منطقة بعيدة تمامًا عن محطة الركاب الرئيسة في المطار، حيث كانت بالقرب من طريقي East Shields و North Winery الموجودين داخل المطار.

وتم نشر عدة صور للفتاة بعد إلقاء القبض عليها دون أن تظهر ملامح وجهها، ولكنها كانت ترتدي بنطال بيجامة أحمر، وسترة سوداء، وإلى الآن لم تصرح الشرطة باسمها أو أي بيانات شخصية أخرى بسبب حداثة سنها.

وقال فريسنو درو بيسنجر، رئيس شرطة مطار يوسمايت، إن المحققين انضم إليهم مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية لمعرفة كيف تمكنت الفتاه من تشغيل الطائرة.