شرطة دبي تكشف غموض جريمة اغتصاب بعد مرور 8 أعوام على ارتكابها

بعد مرور 8 أعوام على ارتكاب جريمة اغتصاب امرأة عربية الجنسية في الإمارات، تمكنت شرطة دبي من كشف هوية الجاني بفضل التقدّم في تكنولوجيا الحمض النووي.

وتشير التفاصيل، إلى أن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من التعرف على هوية الجاني عن طريق أخيه الذي كان لديه سابقة جنائية، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الجاني كان تَوفّى عندما تمكنت شرطة دبي من كشف هويته، وفقًا لصحيفة ”البيان“.

وعن مستقبل التعامل مع القضية، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن الجاني ترك خلفه دليلًا بيولوجيًّا في مسرح الجريمة، وجرى رفعه من مسرح الجريمة، وحفظ العينات إلى أن يستجد أمر ما في القضية.