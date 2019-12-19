ماتا معًا.. شاب سوري يفجّر منزل فتاة رفضت الزواج منه (صور)

أقدم شاب سوري على واحدة من الحوادث الفريدة، عندما فجّر قنبلة بمنزل فتاة رفضت الارتباط به في ريف السويداء؛ ما أدى إلى مقتله ومقتل الفتاة وإصابة والدتها.

الشاب الذي يقيم في محافظة السويداء السورية، اختار أمس الأربعاء الانتحار ومقتل الفتاة التي رفضت الزواج منه والانتقام من أسرتها، فذهب إلى منزل أسرتها وقام بتفجير قنبلة يدوية الصنع.

ووفق وسائل إعلام سورية، فإن الشاب رامي خالد حديفة (19)، مقيم في بلدة الكفر، تقدم بضع مرات للفتاة ”بيسان وليد صادق (17 عامًا) لكن العائلة والفتاة رفضوه.

وذكر موقع ”السويداء 24“ أن الشاب والفتاة وصلا متوفيين إثر إصابات خطيرة تعرضا لها، أما والدة بيسان فوصلت مصابة بجروح متفاوتة، إذ نقلت إلى قسم العناية المركزة لإجراء الإسعافات اللازمة لها.