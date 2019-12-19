سيدة تحتفظ بجثة زوجها في الثلاجة 10 سنوات لسبب غريب

احتفظت سيدة أمريكية بجثة زوجها في الفريزر (الثلاجة) لمدة عشر سنوات، من أجل الاستفادة بمزايا منصبه المالية.

كانت شرطة ولاية يوتا وصلت إلى منزل امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا لإجراء فحص السلامة بعد تغيبها، وفقًا لصحيفة ”بيزنس إنسايدر“ الأمريكية.

وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل لإجراء فحص الرعاية، عثروا على جثة المرأة المسنة، وجثة رجل مدسوسة داخل الفريزر العميق في غرفة المرافق بمنزلها.

وقال الرقيب جيريمي هانسن إن المرأة جمعت ما يقرب من 177 ألف دولار من فوائد ومزايا شؤون المحاربين القدامى في العقد الذي تلا وفاة زوجها.

وذكرت الشرطة أنهم فتحوا الثلاجة على أمل العثور على طعام يشير إلى تاريخ لمعرفة وقت وفاتها، ولكن عندما فتح أحد المحققين مجمدًا عميقًا في غرفة المرافق، وجد رجلًا متوفى مجهول الهوية في الثلاجة.

تم تحديد هوية الرجل في نهاية المطاف على أنه بول ماذرز، الذي كان يبلغ من العمر 58 عامًا عندما شوهد لآخر مرة في عام 2009، وهو زوج المرأة البالغة من العمر 75 عامًا والتي تدعى ”جين سورون ماذرز“.

وبعد عدة أسابيع من التحقيق، أعلنت الشرطة أنها عثرت على عدة أدلة غريبة قد تساعد في تفسير الحادث.

وتابع أن ماذرز مات على الأرجح في وقت ما بين الـ4 من فبراير والـ8 من مارس 2009، وهو تاريخ آخر تسجيل له في مستشفى شؤون المحاربين القدامى.

كما أخبر هانسن أن المحقيين اكتشفوا جمع الزوجة للأموال من مخصصات شؤون المحاربين القدامى بعد وفاة زوجها وما زالوا يبحثون فيما إذا كانت استمرت في تلقي مزايا الضمان الاجتماعي الخاصة به.

وقال هانسن لصحيفة تريبيون إنهم ما زالوا ينتظرون تقرير تشريح الجثة للتأكد من سبب وفاة ماذرز.