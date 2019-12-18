مصر.. حكم نهائي بالمؤبد ضد ”قاضي الحشيش“

قضت محكمة النقض في مصر، بتأييد حكم السجن المؤبد بحق طارق محمد زكي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قاضي الحشيش“، ورفض طعن المتهمين الآخرين وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليكون بذلك نهائيًا.

وكانت محكمة جنايات السويس، قضت ضد طارق محمد زكي، مستشار رئيس محكمة محافظة الشرقية، بالسجن المؤبد بتهمة حيازة الحشيش في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ“قاضي الحشيش“.

كما عاقبت المحكمة سائقه الخاص إسلام محمد، وصديقته يوستينا مجدي، بالسجن 10 سنوات، في القضية نفسها.

وتعود تفاصيل القضية المثيرة للجدل إلى عام 2016، بتلقي مدير الأمن إخطارًا يفيد بضبط المستشار رئيس محكمة بمحافظة الشرقية وبحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وتبين أن القاضي يشغل منصب رئيس محكمة جنح مستأنف، وخرج من شبه جزيرة سيناء وبحيازته المواد المخدرة التي أخفاها في سيارته.