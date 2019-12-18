الكويت .. ضبط مصري يصور فتاة من ”تحت التنورة“

أوقع بلاغ من فتاة كويتية بوافد يتلصص على النساء في سوق مركزي كبير وهو يقوم بتصوير من يرتدين تنورات قصيرة من الأسفل.

ضبط مصري صور خليجية من ”تحت التنورة“ تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ١٧ ديسمبر ٢٠١٩

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن رجال الأمن ألقوا القبض على وافد يحمل الجنسية المصرية في سوق مركزي كبير وهو يقوم بتصوير فتاة من ”تحت تنورتها“.

وأضاف المصدر أن فتاة أبلغت إدارة السوق بأنها شاهدت شخصًا يقوم بتصوير أختها من تحت تنورتها بحجة أنه يتحدث في هاتفه إذ سارع المسؤولون في السوق إلى الإمساك بالمتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية بالأمر.

وأوضح المصدر أن رجال الأمن تسلموا المتهم إذ وجدوا في هاتفه صورًا ومقاطع لتصرفاته غير الأخلاقية.

وأشار المصدر إلى أن المتهم اعترف بأنه كان يستهدف مَنْ يرتدين التنورات القصيرات، ويقف بجوار الواحدة منهن، ويتظاهر بأنه يتبضع من الرف السفلي، ثم يمسك هاتفه ويقوم بتشغيله على وضع الفيديو، وينحني إلى الأسفل ثم يأتي بفعلته دون أن يلفت انتباه الطرف الآخر.

وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم برر فعلته تلك رغبة منه في إشباع غرائزه، مدعيًا أنه يعاني مرضًا نفسيًّا.