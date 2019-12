الكويت .. ضبط مصري يصور فتاة من ”تحت التنورة“

View this post on Instagram

أوقع بلاغ من فتاة كويتية بوافد يتلصص على النساء في سوق مركزي كبير وهو يقوم بتصوير من يرتدين تنورات قصيرة من الأسفل. . . وفي التفاصيل أبلغت فتاة إدارة السوق بأنها شاهدت شخصًا يقوم بتصوير أختها من تحت تنورتها بحجة أنه يتحدث في هاتفه إذ سارع المسؤولون في السوق إلى الإمساك بالمتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية بالأمر. . . وألقى رجال الأمن القبض على المتهم إذ وجدوا في هاتفه صورًا ومقاطع لتصرفاته غير الأخلاقية. . . واعترف بأنه كان يستهدف مَنْ يرتدين التنورات القصيرات، ويقف بجوار الواحدة منهن، ويتظاهر بأنه يتبضع من الرف السفلي، ثم يمسك هاتفه ويقوم بتشغيله على وضع الفيديو، وينحني إلى الأسفل ثم يأتي بفعلته دون أن يلفت انتباه الطرف الآخر. . . وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم برر فعلته تلك رغبة منه في إشباع غرائزه، مدعيًا أنه يعاني مرضًا نفسيًّا. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #الكويت #اخلاق #غرائب #تنورة #جرائم #جريمة #كويتيات #kuwait #video #trend #news #skirt