حملت سفاحًا من زميلها.. مصري يقتل ابنته خنقًا

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مواطن قتل ابنته خنقًا شمال العاصمة القاهرة، بعد اكتشافه حملها سفاحًا بالشهر السابع من زميل لها دون علمه.

وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لمديرية الأمن بمحافظة المنوفية يفيد قيام عامل بقرية الخضرة بمركز منوف بالمحافظة بقتل ابنته خنقًا بإيشارب بسبب سوء سلوكها.

وأثبتت التحريات أن الأب يدعى حداد مؤمن 61 عامًا سائق بهيئة النقل العام، أخبره أحد الجيران بأن ابنته ترافق أحد الشباب، وأنها حملت منه، فطار عقل الأب المكلوم وذهب إلى البيت.

وأضافت أنه بمواجهة ابنته حول ما قيل أقرت بأنها أخطأت مع أحد الشباب وأنها حامل، فما كان من الأب إلا أن خنقها بالإيشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.