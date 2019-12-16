صاحبة ”الفيديو المسيء للعباءة“ في السعودية: تعرضت للخداع (فيديو)‎

خرجت صاحبة الفيديو الخادش للحياء في السعودية وهي تُدعى ”آلاء“ عن صمتها لكي تعلّق على ظهورها في الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، والذي تسبّب في موجة غضب عارمة بين السعوديين بسبب إساءتها للعباءة، فضلًا عن مشاهدها الخادشة للحياء.

وقالت آلاء إنها تعرّضت للخداع من قبل أحد الأشخاص الذي اتفق معها على تصوير إعلان، مشيرة إلى أنها تفاجأت بأن المضمون كان مخالفًا للمتفق عليه.

وأضافت خلال مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات ”، ”انا كان عندي تصوير الصبح نمت وصحيت لقيت في مقطع مسيء منتشر وانا هتواصل مع المحامي والجهات المختصة حتى ياخدوا حقي من كل من شهر فيا وأساء إلي ولسمعتي“.

ودافعت عن نفسها، قائلة: ”الموضوع اني انا انظلمت واطلب مني تمثيل إعلان لاني أنا ممثلة اعلانات في السعودية .. واحنا ممثلين الإعلانات بيكون عندنا جروبات بينزلوا عليها الإعلانات أنهم عايزين ممثلات.. وهادا الشخص نزل إعلان انه محتاج ممثلات.. وطبعا كل هالجروبات الخاصة بالاعلانات بيكون مصرح بيها“.

واختتمت حديثها قائلة: ”وانا رحت على اساس ده تصوير إعلان مثل الإعلانات الي احنا بنصورها.. اتفاجئت انه الموضوع مختلف ووهمي“.

وكان مغردون سعوديون قد دشنوا وسمًا عبر منصّة تويتر بعنوان ”حاسبوا المسيء للعبايه“، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر رجلًا وامرأةً في مكان معزول، يطالبها فيه الرجل بخلع العباية وأنها أصبحت (أي العبايه) في طي النسيان.

وظهر الفيديو المسيء بمشاهد خادشة ترفضها العادات والتقاليد السعودية، وشنَّ مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على المتواجدين في الفيديو مطالبين الجهات الخاصة بمحاسبتهما وإحالتهما للتحقيق، حيث وصف قانونيون المخالفات في الفيديو بأنها متعددة منها التحرش والخلوة غير الشرعية ومخالفة الذوق العام، إضافة إلى التعمد للتصوير والنشر، وهذا ما يعرُّضهما للسجن على ذمة التحقيق.

وتصدّر هاشتاغ ”حاسبوا المسيء للعبايه“ الترند الأول في السعودية وفيه ظهر المغردون غاضبين مما حدث، وما قاله الرجل بمطالبته بخلع العباية بحجّة أن الزمن زمن الترفيه، حيث وصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى ربط نزع الحشمة بالترفيه.