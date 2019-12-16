الكويت.. توقيف عسكري على خلفية وفاة ”فتاة السالمية“

أوقفت الجهات الأمنية في الكويت، عسكريًا في وزارة الدفاع ”من فئة البدون“، للتحقيق معه في ملابسات وفاة فتاة عثر على جسدها آثار تعذيب وضرب، بمنطقة السالمية أمس الأحد.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ الكويتية، يوم الاثنين، عن مصدر أمني قوله إنه ”تم حجز العسكري، الذي اتضح أنه من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، من قبل المباحث للتحقيق على ذمة قضية وفاة تحوم حولها شبهة جنائية، وتم انتداب رجال الأدلة الجنائية لتفتيش مسكن العسكري ورفع الآثار، لتحديد هوية المتهم“.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا من مركز صحي السالمية، عن وفاة فتاة أحضرها عسكري في وزارة الدفاع للعلاج، على الرغم من وجود آثار اعتداء بالضرب المبرح على جسدها.

ووفق المصدر فإنه ”بالاستفسار من العسكري عن سبب الإصابات التي تعرضت لها الفتاة، أنكر معرفته بها، وأكد أنها ”حضرت إليه على هذه الحالة، وأنها كانت متعبة وتشكو من آلام عدة“.