كويتية تضرب زوجها وتشق وجهه

في حادثة غريبة، تحقق الجهات الأمنية في الكويت، بحادثة تعرض رجل للضرب على يد زوجته، وتسببها بـ“شق“ وجهه.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، اليوم الاثنين، فقد ”استدعى رجال الأمن مواطنة للتحقيق معها في إصابتها لزوجها، بعدما اعتدت عليه بالضرب وشقت وجهه“.

ونقلت عن مصدر أمني، قوله إنّ ”أحد المواطنين في منطقة تابعة لمحافظة حولي استنجد برجال الأمن، وأبلغهم بأن زوجته انهالت عليه بالضرب، حتى أصابته بجروح في وجهه ورقبته ويده، وأدلى ببياناتها“.

وأشار إلى أنّه ”تم تسجيل قضية أحيلت إلى التحقيق، وتم استدعاء الزوجة على ذمتها، للاستماع إلى أقوالها“.